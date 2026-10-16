Кровли 493 многоквартирных домов Подмосковья отремонтировали с начала года

С начала года в Московской области обновили плоские и скатные кровли в 493 многоквартирных домах. Лидируют Люберцы — 37 домов, Дмитровский округ — 29, Одинцовский округ и Истра — по 24, Балашиха — 23, сообщили в Министерстве ЖКХ региона.

В октябре уже приняли работы в 65 зданиях.

«Все это делаем для того, чтобы выполнить свою главную цель — сократить сроки работ и минимизировать расторжения договоров», — пояснил министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев.

В этом году подрядчиков привлекают по контрактам сроком до года, каждый из которых охватывает не более пяти домов. Завершить ремонт необходимо до 31 декабря. К выполнению работ также допустили муниципальные управляющие компании.

При ремонте кровель заменяют покрытия и повреждённые конструкции, обновляют гидроизоляцию, утепление и водостоки. Применение современных материалов и поэтапный строительный контроль помогают обеспечить качество работ.

До конца года ремонт планируют закончить ещё в 799 зданиях.