Областная спартакиада учреждений здравоохранения прошла в Дубне

Юбилейная, 15-я спартакиада учреждений здравоохранения Подмосковья «Большие гонки» прошла 10 октября во Дворце спорта «Радуга» в Дубне. В этом году соревнования стали рекордными по масштабу — на старт вышли команды 30 организаций.

Среди участников были представители Министерства здравоохранения Подмосковья, Фонда обязательного медицинского страхования, Московского областного центра крови, МОНИКИ и больниц региона. Впервые присоединились к спартакиаде сотрудники детского центра имени Рошаля. География соревнований вышла за пределы региона: свою команду привезли медики из Твери. Врачам предстояло пройти восемь непростых этапов, которые потребовали ловкости, скорости, слаженности и умения действовать сообща.

Состав дубненской команды в это году состоял из молодых медиков, которые выступили очень успешно, заняв первое место в комбинированной эстафете.

«Очень весело, очень много команд. Все конкурсы проходят задорно, все стараются выложиться и показать лучший результат», — отметил врач хирургического отделения Дубненской больницы. Игорь Игнатчик.

Временно исполняющий полномочия главы Дубны Алексей Брызгалов подчеркнул, что в таких соревнованиях важны не столько спортивные результаты, сколько возможность отдохнуть от работы, зарядиться позитивом и пообщаться с коллегами.

В итоге первое место завоевала команда Министерства здравоохранения Московской области. Суперкубок победителей достался сотрудникам больницы из Пушкино.