Вакцинацию от гриппа провели в Одинцовском парке

Мобильный пункт вакцинации от гриппа работал в парке имени Лазутиной 10 октября. Одинцовская областная поликлиника организовала работу ФАП в субботу для тех, кому сложно посетить больницу в будние дни.

В пункте использовали препараты «Флю-М» и «Совигрипп». Привиться могли все желающие старше 18 лет независимо от места регистрации и прикрепления к медучреждению. Для оформления требовались паспорт и СНИЛС. Вместо бумажных документов можно предъявить данные через портал «Госуслуги».

Мобильный комплекс работает в Одинцовском округе ежедневно. Помимо вакцинации, в нем можно пройти диспансеризацию: сдать анализы, сделать ЭКГ и пройти обследования в соответствии с возрастом. Медосмотр доступен пациентам, прикрепленным к медицинской организации.

Возможность сделать прививку от гриппа сохранится и в другие дни октября.