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    Вакцинацию от гриппа провели в Одинцовском парке

    Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г.о.

    Мобильный пункт вакцинации от гриппа работал в парке имени Лазутиной 10 октября. Одинцовская областная поликлиника организовала работу ФАП в субботу для тех, кому сложно посетить больницу в будние дни.

    В пункте использовали препараты «Флю-М» и «Совигрипп». Привиться могли все желающие старше 18 лет независимо от места регистрации и прикрепления к медучреждению. Для оформления требовались паспорт и СНИЛС. Вместо бумажных документов можно предъявить данные через портал «Госуслуги».

    Мобильный комплекс работает в Одинцовском округе ежедневно. Помимо вакцинации, в нем можно пройти диспансеризацию: сдать анализы, сделать ЭКГ и пройти обследования в соответствии с возрастом. Медосмотр доступен пациентам, прикрепленным к медицинской организации.

    Возможность сделать прививку от гриппа сохранится и в другие дни октября.

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