Ветерана Бориса Балалаева поздравили с днем рождения в Можайске

13 октября свой день рождения отметил Борис Балалаев — ветеран Афганистана, один из первых руководителей можайского отделения «Боевого братства». Ему исполнилось 66 лет.

Борис Балалаев возглавляет местное отделение организации инвалидов боевых действий. За его плечами служба в армии, участие в афганской войне и ранение. Именно он объединил в единую организацию всех можайцев, участвовавших в локальных войнах и военных конфликтах, и много лет возглавлял Можайское движение «Боевое братство». Поздравить ветерана приехала заместитель главы Можайского муниципального округа Ольга Спиридонова.

«Ваша жизнь — это пример истинного служения Отечеству, мужества и стойкости. Пройдя через суровые испытания войной, Вы посвятили себя благородному делу — объединению ветеранов и воспитанию подрастающего поколения», — отметила Ольга Спиридонова.

При «Боевом братстве» были созданы военно-патриотические клубы, где боевые офицеры учили ребят основам военных дисциплин и истории России. Он регулярно выступает почетным гостем и членом жюри на военно-патриотических играх. В феврале 2025 года Балалаеву предоставили почетное право открыть памятник «Ветеранам боевых действий» в сквере на улице Мира.