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    Новый парк благоустроят в Серпухове в микрорайоне Ивановские Дворики

    Фото: ТЕХНОНИКОЛЬ

    Корпорация «ТЕХНОНИКОЛЬ» собирается создать новый парк в подмосковном Серпухове. Об этом сообщили в подмосковном Мининвесте.

    Территорию для будущего общественного пространства уже определили — в микрорайоне Ивановские Дворики. Сейчас идет предпроектная проработка и формирование концепции парка. Реализацию планируют за счет собственных средств компании.

    Перейти к следующему этапу — активной стадии строительства — собираются после того, как администрация Серпухова завершит процедуры по оформлению земельного участка. Впервые с предложением об открытии парка корпорация выступила в 2025 году.

    «Сейчас важно завершить процессы оформления земли. Это позволит нам перейти к полноценному проектированию и непосредственно к реализации проекта», — отметил директор «Завода ТЕХНО» в Серпухове Виталий Черкасов.

    Жители Ивановских Двориков неоднократно выражали заинтересованность в создании рекреационной зоны. По словам Черкасова, компания стремится предусмотреть комфортные маршруты, озеленение и зоны для детей и взрослых.

    Ивановские Дворики — многоэтажный микрорайон на севере Серпухова. Помимо жилой застройки, там есть школы, детские сады, торговые центры и многопрофильная поликлиника.

    Для серпуховского «Завода ТЕХНО» поддерживать муниципальные и общественные организации стало традицией. В 2023 году предприятие взяло шефство над средней общеобразовательной школой № 18. В этом году планируется оборудовать игровой уголок в детской поликлинике.

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