Женщину с опухолью матки размером 20 см спасли в больнице в Подольске

В отделение онкогинекологии Подольской областной клинической больницы госпитализировали молодую женщину с подозрением на новообразование матки. Об успешном проведении органосохраняющей операции рассказал заведующий отделением, доктор медицинских наук Александр Беришвили.

Комплексная диагностика, включавшая ультразвуковое исследование, МРТ и КТ, подтвердила наличие миомы. Это доброкачественное образование состояло из переплетенных мышечных и соединительных волокон, имело округлую форму, четкие границы и плотную структуру.

«Мы провели пациентке консервативную миомэктомию и удалили миому, размер которой составил 20 сантиметров, а вес — один килограмм. Результатами хирургического лечения мы довольны, ведь нам удалось выполнить одно из основных условий сохранения репродуктивной функции у женщин — спасти матку. В дальнейшем в тесном сотрудничестве с акушерами-гинекологами возможно планирование и ведение последующей беременности», — рассказал Александр Беришвили.

После вмешательства пациентка пять суток находилась под медицинским контролем и выписана в удовлетворительном состоянии. Специалисты подчеркивают важность ежегодных профилактических осмотров у гинеколога даже при отсутствии жалоб.

При наличии установленного диагноза посещать врача следует с рекомендованной им периодичностью, так как раннее выявление патологий значительно повышает эффективность терапии.