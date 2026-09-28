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    Женщину с опухолью матки размером 20 см спасли в больнице в Подольске

    Оборудование операционной в новом хирургическом корпусе Одинцовской областной больницы
    Фото: Оборудование операционной в новом хирургическом корпусе Одинцовской областной больницы/Медиасток.рф

    В отделение онкогинекологии Подольской областной клинической больницы госпитализировали молодую женщину с подозрением на новообразование матки. Об успешном проведении органосохраняющей операции рассказал заведующий отделением, доктор медицинских наук Александр Беришвили.

    Комплексная диагностика, включавшая ультразвуковое исследование, МРТ и КТ, подтвердила наличие миомы. Это доброкачественное образование состояло из переплетенных мышечных и соединительных волокон, имело округлую форму, четкие границы и плотную структуру.

    «Мы провели пациентке консервативную миомэктомию и удалили миому, размер которой составил 20 сантиметров, а вес — один килограмм. Результатами хирургического лечения мы довольны, ведь нам удалось выполнить одно из основных условий сохранения репродуктивной функции у женщин — спасти матку. В дальнейшем в тесном сотрудничестве с акушерами-гинекологами возможно планирование и ведение последующей беременности», — рассказал Александр Беришвили.

    После вмешательства пациентка пять суток находилась под медицинским контролем и выписана в удовлетворительном состоянии. Специалисты подчеркивают важность ежегодных профилактических осмотров у гинеколога даже при отсутствии жалоб.

    При наличии установленного диагноза посещать врача следует с рекомендованной им периодичностью, так как раннее выявление патологий значительно повышает эффективность терапии.

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