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    Детскую площадку обновили на улице Мира в Мытищах

    Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи

    Площадку для воспитанников комплексного Центра социального развития и реабилитации «Мытищинский» обновили на улице Мира у дома № 11. Участие в открытии приняла заместитель главы городского округа Ирина Ваврик.

    На территории установили новые инклюзивные тренажеры и обустроили прогулочную зону. Площадка рассчитана на спортивные и массовые мероприятия, мастер-классы, подвижные игры и тренинги для детей с ограниченными возможностями здоровья.

    Воспитанники центра стали участниками спортивной и творческой программ в день открытия. Ребята смогли опробовать обновленное пространство и тренировочное оборудование.

    «Комплекс создали по индивидуальному проекту благодаря совместной работе специалистов муниципалитета и центра. Каждый элемент площадки предварительно согласовали с учетом потребностей подопечных», — отметила Ирина Ваврик.

    Спортивно-игровая зона станет постоянным местом для занятий, прогулок и проведения мероприятий.