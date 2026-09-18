Детскую площадку обновили на улице Мира в Мытищах

Площадку для воспитанников комплексного Центра социального развития и реабилитации «Мытищинский» обновили на улице Мира у дома № 11. Участие в открытии приняла заместитель главы городского округа Ирина Ваврик.

На территории установили новые инклюзивные тренажеры и обустроили прогулочную зону. Площадка рассчитана на спортивные и массовые мероприятия, мастер-классы, подвижные игры и тренинги для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Воспитанники центра стали участниками спортивной и творческой программ в день открытия. Ребята смогли опробовать обновленное пространство и тренировочное оборудование.

«Комплекс создали по индивидуальному проекту благодаря совместной работе специалистов муниципалитета и центра. Каждый элемент площадки предварительно согласовали с учетом потребностей подопечных», — отметила Ирина Ваврик.

Спортивно-игровая зона станет постоянным местом для занятий, прогулок и проведения мероприятий.