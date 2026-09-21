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    Росгвардейцы обеспечили правопорядок во время выборов в Подмосковье

    Фото: Пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области

    Сотрудники и военнослужащие Росгвардии совместно с представителями других правоохранительных ведомств обеспечили безопасность во время проведения выборов в Подмосковье. Охрана была организована более чем на тысяче избирательных участков во всех городских округах региона.

    Для быстрого реагирования маршруты патрульных экипажей вневедомственной охраны проложили максимально близко к местам голосования. Это позволило сотрудникам оперативно прибывать на участки при необходимости.

    Перед началом выборов специалисты лицензионно-разрешительной работы проверили физических и юридических лиц, чтобы убедиться в соблюдении требований законодательства об обороте оружия.

    В Росгвардии сообщили, что благодаря организации службы и взаимодействию правоохранительных органов серьезных нарушений общественного порядка во время избирательного процесса в Подмосковье не зафиксировали.