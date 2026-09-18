Театральная студия в Воскресенске открыла новый сезон после каникул

Во дворце культуры «Юбилейный» возобновил работу проект «Театральная гостиная „НеслуЧАЙные встречи“». На мероприятии собрались участники студии «Спектр» и их родители.

«Спектр» — это сплоченная команда, где участники поддерживают друг друга на репетициях и выступлениях. В этот вечер творческая семья студии тепло приняла новую участницу — Василису Феоктистову.

В ходе разговора родители и дети обсуждали, как сильно участников меняет театр: творчество помогает им взрослеть, развивает мышление и формирует характер. Руководитель студии Елена Сенадская рассказала о планах на предстоящие репетиции и грядущие конкурсы.

Участники группы «Актеры второй категории» представили мини-спектакль «Поздним вечером» по мотивам рассказа Антона Чехова «Детвора». Ребята старались передать ту самую чеховскую атмосферу, где за простыми детскими играми скрывается что-то очень важное и трогательное.

Подобные мероприятия вдохновляют и заряжают энергией перед стартом большого творческого пути.