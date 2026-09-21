Подмосковный спасатель Беловошин: пожароопасный сезон завершится в октябре

С наступлением осени в лесах Подмосковья возрастает число любителей сбора грибов, что требует повышенного внимания к пожарной безопасности. Об этом рассказали в пресс-службе «Мособлпожспаса».

Пожароопасный сезон в регионе длится с апреля по октябрь. Чаще всего возгорания провоцирует человеческий фактор: непотушенные костры, брошенные окурки или искры от техники.

Заместитель начальника «Мособлпожспаса» Вадим Беловошин напомнил, что сохранность лесов зависит от осторожности каждого человека. В пожароопасный период категорически запрещено разводить огонь, использовать мангалы и курить.

«Запрещено поджигать сухую траву и камыш, выжигать растительность на полянах и под деревьями. Нельзя оставлять самовозгорающиеся материалы, то есть тряпки, пропитанные маслом или бензином, а также стеклянные бутылки, потому что на солнце они могут действовать как линза», — рассказал Вадим Беловошин.

При обнаружении дыма необходимо сразу звонить 112, сообщив диспетчеру ориентиры и километр трассы.

«Даже небольшое пламя может быстро перерасти в крупный пожар, и ваша оперативность поможет огнеборцам среагировать вовремя. Важно помнить, что лес не терпит беспечности и нуждается в нашей заботе», — заключил спасатель.