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    Суд в Подмосковье обязал владельца участка возместить ущерб за забор в лесу

    Фото: Комитет лесного хозяйства Московской области

    Первый кассационный суд подтвердил взыскание ущерба с владельца участка за самовольное занятие лесного фонда в Московской области. Об этом сообщили в Комлесхозе региона.

    Специалисты Комитета лесного хозяйства зафиксировали факт самовольного занятия лесного участка по статье 7.9 КоАП РФ. Ограждение вышло за границы частной собственности и заняло земли лесного фонда. Владелец настаивал, что забор он не строил и вины его нет.

    Суд пояснил, что независимо от того, кто и когда установил ограждение, с момента приобретения участка именно собственник несет полную ответственность за использование земли. Пользование чужой землей причиняет вред лесам, и ответственность за это ложится на нового владельца с момента покупки.

    Решение суда вступило в силу. Ущерб, нанесенный лесному фонду Московской области, будет взыскан.

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