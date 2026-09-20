Две квартиры получили сильные повреждения при атаке БПЛА в Котельниках

Две квартиры получили сильные повреждения после атаки БПЛА на дом № 16 в микрорайоне Новые Котельники. Еще одна квартира и фасад здания также пострадали, сообщил Фонд капитального ремонта Московской области.

Предварительно, переселение предусмотрено для жителей трех пострадавших квартир. Им предложили на выбор временно разместиться в гостинице или общежитии.

Инженерные системы и лифтовое оборудование в доме получили повреждения. Во втором подъезде лифты отключили до полного восстановления, которое ориентировочно планируют завершить к 30 сентября.

К 19:00 холодное и горячее водоснабжение, а также водоотведение запустили до 12-го этажа. Жителям предоставили питьевую воду.

Тепловой контур здания планируют закрыть до 23:00. В работах задействованы 18 сотрудников управляющей компании и подрядной организации.

В Лыткарине сильные повреждения получила квартира No 529.

В ночь на воскресенье Московский регион подвергся массированной атаке беспилотников. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с предыдущего дня на разных рубежах отразили атаку более 1,6 тысячи БПЛА, в том числе 450 — на подлете к столице. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что с 03:00 до 05:00 силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы сбили и подавили 249 дронов в 17 округах Подмосковья.