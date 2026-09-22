Футболисты из Химок сыграют с брянским «Динамо» 26 сентября

В ближайшую субботу, 26 сентября, на поле выйдут команды двух возрастных категорий. В 11:30 начнется встреча игроков до 15 лет, а в 14:30 состоится матч футболистов до 16 лет.

До завершения турнира химкинским командам осталось провести по три игры в своих возрастных группах. Финальные матчи сезона запланированы на 10 октября — на домашнем стадионе «СШОР Химки» примет команду футбольной академии Смоленской области.

Юношеская футбольная лига Центр является одной из ключевых площадок для развития молодых футболистов. Участие в турнире позволяет спортсменам получать игровой опыт и совершенствовать навыки в условиях серьезной конкуренции.