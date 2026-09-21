360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Минимущества Подмосковья проведет бесплатные вебинары по земельным услугам

    Фото: медиасток.рф

    Министерство имущественных отношений Московской области продолжает цикл онлайн-семинаров для жителей и представителей бизнеса. Об организации прямой линии по земельным вопросам рассказали в пресс-службе ведомства.

    Очередной вебинар состоится 23 сентября в 13:00. В прямом эфире сотрудники министерства разберут ключевые услуги, вызывающие наибольший интерес у заявителей, и ответят на вопросы аудитории в развернутом формате.

    В программе встречи запланирован разбор следующих тем:

    Для участия необходимо быть зарегистрированным пользователем регионального портала госуслуг. Требуется зайти в раздел «Земля», выбрать нужную услугу Минмособлимущества, а в разделе «Мероприятия» внизу страницы нажать кнопку «Перейти» и зарегистрироваться, указав имя и e-mail.

    Трансляция пройдет по ссылке.