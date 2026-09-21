Минимущества Подмосковья проведет бесплатные вебинары по земельным услугам
Министерство имущественных отношений Московской области продолжает цикл онлайн-семинаров для жителей и представителей бизнеса. Об организации прямой линии по земельным вопросам рассказали в пресс-службе ведомства.
Очередной вебинар состоится 23 сентября в 13:00. В прямом эфире сотрудники министерства разберут ключевые услуги, вызывающие наибольший интерес у заявителей, и ответят на вопросы аудитории в развернутом формате.
В программе встречи запланирован разбор следующих тем:
- порядок получения разрешения на использование земельных участков региона;
- размещение объектов на землях с неразграниченной собственностью;
- получение выписок из реестра муниципальной собственности;
- сдача объектов недвижимости в аренду;
- распределение частных земель по категориям согласно закону;
- перевод участков между категориями (в том числе земель частной собственности вне сельхозназначения);
- бесплатное получение в собственность неразграниченных участков;
- передача муниципального имущества в безвозмездное пользование;
- расчет платы за смену вида разрешенного использования (ВРИ);
- установление сервитута.
Для участия необходимо быть зарегистрированным пользователем регионального портала госуслуг. Требуется зайти в раздел «Земля», выбрать нужную услугу Минмособлимущества, а в разделе «Мероприятия» внизу страницы нажать кнопку «Перейти» и зарегистрироваться, указав имя и e-mail.
Трансляция пройдет по ссылке.