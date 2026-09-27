Руководители школ Люберец вошли в число лучших специалистов Подмосковья

2 руководителя образовательных учреждений городского округа Люберцы стали лауреатами премии губернатора Московской области «Лучший по профессии». Награду получили директора школы № 51 имени Г. И. Северина и гимназии № 16 «Интерес».

Директор школы № 51 имени Г. И. Северина Людмила Кретова одержала победу в номинации «Социальное партнерство». Директор гимназии № 16 «Интерес» Ирина Снегирева стала лучшей в направлении «Цифровая школа».

Премия губернатора Московской области является одной из главных профессиональных наград для работников сферы образования региона. Ежегодный конкурс направлен на поддержку лучших специалистов, повышение престижа педагогической профессии и развитие современных образовательных практик.

«Поздравляю Людмилу Владимировну и Ирину Валерьевну с заслуженной наградой и желаю новых профессиональных успехов!» — отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Ранее еще один представитель системы образования Люберец — учитель начальных классов гимназии № 5 Людмила Фомина — вошла в десятку финалистов Всероссийского конкурса «Первый учитель» и представит Московскую область на заключительном этапе.