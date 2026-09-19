Мособлизбирком не зафиксировал серьезных нарушений на выборах

Серьезных нарушений во время голосования в Московской области по состоянию на 15:00 не зафиксировали. Об этом на брифинге в Центре общественного наблюдения сообщил секретарь Мособлизбиркома Руслан Фурс.

По его словам, информация о ситуации на участках оперативно поступает в Центр общественного наблюдения. Обращения также принимают служба заботы, горячая линия Мособлизбиркома и территориальные избирательные комиссии.

«Поступает много звонков, много вопросов, много сигналов, они все проверяются, отрабатываются», — сказал Фурс, добавив, что существенных нарушений к этому времени не выявили.

В России продолжается второй из трех дней голосования. Явка на выборах депутатов Государственной думы по состоянию на 16:00 по московскому времени составила 38,9%, сообщили в Центральной избирательной комиссии.