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    Мособлизбирком не зафиксировал серьезных нарушений на выборах

    Фото: 360.ru

    Серьезных нарушений во время голосования в Московской области по состоянию на 15:00 не зафиксировали. Об этом на брифинге в Центре общественного наблюдения сообщил секретарь Мособлизбиркома Руслан Фурс.

    По его словам, информация о ситуации на участках оперативно поступает в Центр общественного наблюдения. Обращения также принимают служба заботы, горячая линия Мособлизбиркома и территориальные избирательные комиссии.

    «Поступает много звонков, много вопросов, много сигналов, они все проверяются, отрабатываются», — сказал Фурс, добавив, что существенных нарушений к этому времени не выявили.

    В России продолжается второй из трех дней голосования. Явка на выборах депутатов Государственной думы по состоянию на 16:00 по московскому времени составила 38,9%, сообщили в Центральной избирательной комиссии.