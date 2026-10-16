Встреча с жителями по вопросам капремонта прошла в Подольске

Генеральный директор фонда капремонта Олег Алешин и заместитель главы Александр Золотов ответили на вопросы жителей микрорайона Климовск. В этом году 88 МКД получат «вторую жизнь», в 59 домах заменяют кровлю, обновляют фасад, инженерные системы и ремонтируют подвалы.

На встрече детально разобрали каждое обращение подольчан. Житель Александр Лутовинов проживает по в доме № 21 на Заводская улице, где выполнили внушительный список работ: поменяли электрику, сделали гидроизоляцию подвала, оштукатуривание подвала и водоснабжение. Остается сейчас основное — опломбировка счетчиков. Представители администрации объяснили, что во многих домах модернизируют и заменят электросчетчики. До этого момента жители будут платить за свет по своим показаниям. Никаких нарушений не последует, если на приборах не установлена специальная контрольная пломба.

«Жители платят по показаниям счетчиков. Когда наступит срок вывода прибора из эксплуатации или его замены — тогда и потребуется принять меры. Сейчас расчеты ведутся по действующим счетчикам: показания принимаются, на норматив вас не переводят», — пояснил директор Окружного хозяйства городского округа Подольск Дмитрий Фокин.

Взаимодействие с управляющими компаниями фонда капремонта — еще одна ключевая тема. Ее затронули жители дома № 5 по улице Театральной. Они уточнили у профильных специалистов, как ускорить заявку по обследованию дома. Вопрос приняли в работу.

Формат круглого стола доказывает, что найти решение возникшей проблемы можно на месте, а главное, позволяет успокоить заявителей и не оставить одних со своими сложностями.