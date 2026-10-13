Праздник для многодетных семей прошел в Химках
Мероприятие состоялось 11 октября в многофункциональном социальном комплексе «Восход». Его посвятили многодетным семьям муниципалитета.
Программа получилась насыщенной и интересной. Взрослые смогли пообщаться в неформальной обстановке за чаем, а детей ждали подвижные игры и просмотр мультфильмов.
Праздничное настроение создали выступления творческих коллективов.
День многодетной семьи в Московской области — относительно молодой праздник, однако в Химках он уже успел стать важным объединяющим событием. За последние пять лет количество многодетных семей в регионе увеличилось более чем на треть, а муниципалитет входит в пятерку округов-лидеров по этому показателю.
Организаторами мероприятия выступили Управление социальных коммуникаций, Управление культуры и Управление социальной защиты населения.