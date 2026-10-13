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    Праздник для многодетных семей прошел в Химках

    Фото: Пресс-служба администрации городского округа Химки

    Мероприятие состоялось 11 октября в многофункциональном социальном комплексе «Восход». Его посвятили многодетным семьям муниципалитета.

    Программа получилась насыщенной и интересной. Взрослые смогли пообщаться в неформальной обстановке за чаем, а детей ждали подвижные игры и просмотр мультфильмов.

    Праздничное настроение создали выступления творческих коллективов.

    День многодетной семьи в Московской области — относительно молодой праздник, однако в Химках он уже успел стать важным объединяющим событием. За последние пять лет количество многодетных семей в регионе увеличилось более чем на треть, а муниципалитет входит в пятерку округов-лидеров по этому показателю.

    Организаторами мероприятия выступили Управление социальных коммуникаций, Управление культуры и Управление социальной защиты населения.