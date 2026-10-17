Лекцию о безопасности на железной дороге провели в Красногорске
В Красногорске для учеников Опалиховской школы провели лекционную беседу о безопасности на объектах железнодорожного транспорта. Помощником правоохранителей выступил робот Гоша.
Инспекторы УТ МВД России по ЦФО рассказали школьникам о правилах поведения вблизи железнодорожных путей. Особое внимание уделили теме «зацепинга». Детям объяснили административную ответственность и страшные последствия такого способа передвижения.
«У нас проходила лекционная беседа про безопасность на объектах железнодорожного транспорта. В неформальной обстановке с гуманоидным роботом мы рассказали о правилах безопасности на объектах железнодорожного транспорта, в том числе про небезопасное увлечение „зацепинг“, завирусившийся в молодежной среде», — сказала инспектор по делам несовершеннолетних УТ МВД России по ЦФО Мария Ивлева.
Для детей подготовили сюжетно-ролевую игру с участием робота Гоши. Лекции в школах — лишь часть большой работы. Администрация Красногорска и транспортная полиция регулярно проводят рейдовые мероприятия на МЦД. Специалисты рассказывают о правилах безопасности, раздают брошюры и полезные сувениры — светоотражающие браслеты и брелоки.