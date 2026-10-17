Лекцию о безопасности на железной дороге провели в Красногорске

«У нас проходила лекционная беседа про безопасность на объектах железнодорожного транспорта. В неформальной обстановке с гуманоидным роботом мы рассказали о правилах безопасности на объектах железнодорожного транспорта, в том числе про небезопасное увлечение „зацепинг“, завирусившийся в молодежной среде», — сказала инспектор по делам несовершеннолетних УТ МВД России по ЦФО Мария Ивлева.