Детский сад построят в ЖК «Новоснегиревский-2» в Истре

В Истре появится новый детский сад на 232 воспитанника. Разрешение на строительство учреждения в жилом комплексе «Новоснегиревский-2» выдало Минжилполитики Московской области компании «Райт Девелопмент».

Площадь здания превысит 3,6 тысячи квадратных метров. Посещать его смогут дети от полутора до семи лет. В проект включили музыкальный и физкультурный залы, а также кабинет для развивающих занятий. Кроме того, в учреждении оборудуют медицинский блок с процедурным кабинетом, пищеблок, помещения для хранения белья и технические зоны.

Жилой комплекс расположен на северо-западе Подмосковья и предусматривает строительство 10 многоквартирных домов с коммерческими помещениями на первых этажах. Три первые очереди уже завершены и введены в эксплуатацию. На территории комплекса также работают детский сад, магазины, супермаркеты, кафе, пиццерия и службы бытового обслуживания.