Студенты Подмосковья заняли 15 призовых мест в конкурсах ЦФО

Студенты колледжей и университетов Московской области заняли 15 призовых мест на профессиональных, творческих и медиаконкурсах Центрального федерального округа. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

Помимо сервиса и гостеприимства, региональный отбор прошел на базе Электростальского колледжа, где студенты выполняли практические задания по обслуживанию гостей, приготовлению напитков и блюд, гостиничному сервису и обеспечению безопасности на воде. Елизавета Заруцкая заняла первое место в компетенции «Горничные», Алена Щебетова — в компетенции «Официанты», а Виктория Чибисова стала второй среди барменов.

Серебряную награду в педагогическом направлении завоевал студенческий педагогический отряд «Миллениум». Его участники представили Московскую область в конкурсе профессионального мастерства студенческих педагогических отрядов ЦФО.

Отдельные испытания прошли в сельскохозяйственном и путтном направлениях. В Тверской государственной сельскохозяйственной академии студенты выполняли задания по работе с техникой, уходу за животными, ветеринарии, сбору урожая и переработке продукции. Вторые места заняли Карина Родионова в компетенции «Зоотехния», Максим Москалев в «Механизации (агроинженерии)» и Алина Чеботарева в «Рыбообработке». Третьими стали Максим Колесник, Александра Хрипунова и Алексей Калмыков в компетенциях «Технология переработки продукции», «Ветеринария» и «Сбор сезонного урожая сельскохозяйственной продукции» соответственно.

«Мне нравится, что здесь нельзя просто выучить материал и пересказать его. Нужно самому разобраться в задании, принять решение и показать, что ты действительно понимаешь, как работать с техникой. Были моменты, когда приходилось подумать, прежде чем что-то делать. Второе место — хороший результат, но теперь хочется еще лучше разобраться в тех вещах, которые вызвали сложности», — отметил студент Сергиево-Посадского колледжа Максим Москалев.

В медианаправлении представители Московской области заняли первое место в конкурсе дизайна сообщества «ВКонтакте». Участники представили визуальное оформление цифровой площадки студенческих отрядов.

«Для нас важно, что студенты проявляют себя не только в выбранной специальности. Будущие специалисты сферы гостеприимства, сельского хозяйства и педагоги одновременно находят возможности для творчества, работы с информацией и реализации собственных проектов. Студенческие отряды Московской области объединяют эти направления, а участие в конкурсах позволяет ребятам получить оценку своей работы за пределами образовательной организации», — отметил командир студенческих отрядов Московской области Павел Ковалев.