Подмосковный врач Гинзбург: после отказа от курения риски сохраняются 15 лет

Главный кардиолог Люберец, заведующий кардиологическим отделением Люберецкой больницы Михаил Гинзбург поделился личной историей отказа от никотина в рамках эстафеты «Почему я не курю». Медик рассказал о своем опыте, подчеркнув, что решающую роль играет не медицина, а волевое решение самого человека, сообщили в Министерстве здравоохранения Подмосковья.

Специалист курил на протяжении 20 лет, однако медицинское образование помогло осознать масштаб угрозы. В начале 90-х годов стало очевидно, что табак провоцирует патологии сердца, органов дыхания и онкологические заболевания. Михаил Гинзбург отказался от привычки 30 лет назад в один день, не прибегая к вспомогательным препаратам.

«Сегодня существует достаточно много лекарственных препаратов, таблеток, пластырей, гипнотических методов лечения. Но пока человек сам не решит бросить эту вредную привычку, он никогда не бросит», — сказал кардиолог.

Медик признает, что отказ дается тяжело, особенно в первые дни, но осознание необходимости помогает преодолеть тягу. Полная безопасность для организма наступает лишь спустя 15 лет воздержания — только тогда риски для здоровья сравниваются с показателями людей, никогда не бравших сигарету.

Михаил Гинзбург объясняет разрушительное влияние курения на сердечно-сосудистую систему несколькими факторами. Никотин сужает сосуды, заставляя сердце работать с перегрузкой и повышая артериальное давление. Угарный газ из дыма снижает уровень кислорода в крови, вызывая кислородное голодание миокарда и провоцируя ишемическую болезнь.

Кроме того, табак ускоряет формирование холестериновых бляшек, закупоривающих артерии, и повышает свертываемость крови, что многократно увеличивает риск инфарктов, инсультов и тромбозов.