В Подмосковье многодетные семьи смогут вернуть 50% за обучение в колледже

В Московской области начали компенсировать половину стоимости обучения ребенка в колледже для семей, воспитывающих четырех и более детей. Ограничений по сумме нет.

Об этом сообщила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева. «Мы запустили новую меру для многодетных родителей: если семья воспитывает четырех и более детей, мы компенсируем половину стоимости обучения ребенка в колледже — без ограничения по сумме. На это в бюджете предусмотрено 50 миллионов рублей, а поддержку получат более тысячи студентов», — сказала она.

Компенсация действует с 1 января 2026 года. Получить ее можно, если ребенок впервые получает среднее профессиональное образование на платной основе по очной форме в государственной образовательной организации региона. Заявление принимают на региональном портале госуслуг, добавили в пресс-службе Минсоцразвития региона.

По данным Министерства образования Подмосковья, в этом учебном году в колледжах и техникумах региона учатся свыше 107,7 тыс. студентов, средний балл аттестата поступивших — 4,1. В подмосковные колледжи подано более 167 тыс. заявлений, конкурс достигал 12–15 человек на место.

Самое популярное учреждение — колледж «Подмосковье», туда подано свыше 12,3 тыс. заявлений. В топ-5 также вошли Щелковский колледж, «Энергия», Красногорский колледж и Подмосковный политехнический колледж.

Среди специальностей лидирует операционная деятельность в логистике — ее выбрали более 9,4 тыс. человек. Высокий спрос сохраняется на IT-направления, автосервис и промышленные профессии: технологию машиностроения, ремонт и обслуживание автомобилей, сварку.