Почти 1,9 тысячи тонн лука и чеснока собрали в Подмосковье с начала сезона

В Подмосковье продолжается уборка лука и чеснока, которые выращивают в том числе для осенне-зимнего периода. В 2026 году под эти культуры отвели 189 гектаров, из которых уже обработано около 77 гектаров, а общий урожай приблизился к 1,9 тысячи тонн. Об этом сообщили в региональном Минсельхозе.

Основная часть собранной продукции приходится на репчатый лук — более 1,8 тысячи тонн при урожайности 252 центнера с гектара. Чеснока получили около восьми тонн, его урожайность составила 42 центнера с гектара.

Лук и чеснок содержат фитонциды и другие биологически активные вещества. В чесноке присутствует аллицин, в луке — кверцетин, а также витамин C и другие компоненты.

В региональном Минсельхозе отмечают, что эти продукты не заменяют медицинское лечение, а могут дополнять обычный рацион.

Для хранения лука и чеснока подходят сухие, прохладные и темные помещения с хорошей вентиляцией. При покупке специалисты также рекомендуют обращать внимание на продукцию местного производства.