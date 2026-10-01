Предоставление льготной парковки для электромобилей упростили в Подмосковье

В Подмосковье изменился порядок предоставления бесплатной парковки владельцам электромобилей. Соответствующие поправки приняла Московская областная дома на первом заседании нового созыва в четверг.

Раньше собственникам электромобилей требовалось самостоятельно подавать данные о машине, чтобы внести ее в специальный реестр и получить право не платить за парковку.

Теперь заявительный порядок отменен. Информацию об автомобиле будут проверять автоматически благодаря обмену данными между информационными системами.

Камеры фотовидеофиксации сначала определят государственный номер машины, после чего система запросит необходимые сведения в базах Госавтоинспекции. По ним будет установлено, к какому типу транспорта относится автомобиль и какое топливо он использует.

Если система подтвердит, что перед ней электромобиль, парковка на государственных и муниципальных землях останется бесплатной. При этом штраф за неоплату парковки формироваться не будет.