ОЭЗ «Дубна» представила систему здравсбережения на форуме в Сочи

Особая экономическая зону «Дубна» представила комплексную систему промышленного здравоохранения на Всероссийской неделе охраны труда (ВНОТ-2026) в Сочи. Об этом сообщили в Министерстве инвестиций.

Генеральный директор ОЭЗ «Дубна» Антон Афанасьев выступил в рамках деловой программы форума.

«Мы выстраиваем систему, где технологии работают на опережение профессиональных рисков, а сотрудники получают медицинскую помощь без отрыва от производства. Интеграция таких решений, как цифровые здравпункты, телемедицинские комплекты и системы предсменных осмотров, позволяет снизить уровень заболеваемости и продлить профессиональную активность сотрудников», — подчеркнул Афанасьев.

ОЭЗ «Дубна» объединяет более 140 компаний-резидентов и свыше 11 тысяч сотрудников. Около 85% резидентов относятся к сегменту МСП, не имеющему ресурсов для содержания собственных здравпунктов.

Базовым элементом системы стал первый в стране цифровой здравпункт, открытый ОЭЗ «Дубна» совместно с ФМБА России в 2023 году. По итогам прошлого года медицинскими сервисами, профилактическими программами и выездными Днями здоровья удалось охватить более 10 тысяч специалистов и жителей наукограда.

Собственные медицинские кабинеты развернули у себя якорные резиденты «Ядро Фаб Дубна» и «Энкор». Формат цифровых здравпунктов планируется тиражировать на индустриальные парки Московской области.

Второй вектор развития — запуск в ОЭЗ «Дубна» Центра охраны здоровья семьи и репродукции ФМБА России, открытие которого намечено на конец 2026 года. На его базе развернут инфраструктуру мониторинга здоровья работающих с упором на репродуктивное здоровье.

Третьим компонентом модели долголетия стал запуск программ санаторно-курортного лечения и оздоровления работников управляющей компании и резидентов на базе лечебного санатория у Черного моря в Архипо-Осиповке.

Согласно долгосрочной стратегии развития, к 2035 году число резидентов ОЭЗ возрастет до 200, а штат превысит 16 тысяч человек.