Стройконтроль Подмосковья обеспечит восстановление дома с колоннами в Мариуполе

В Мариуполе завершается восстановление многоквартирного дома на улице Артема в Жовтневом районе. Здание площадью свыше девяти тысяч квадратных метров получило серьезные повреждения в 2022 году: обрушились несущая стена и перекрытия, помещения пострадали от пожара, а сам дом признали аварийным, сообщили в Министерстве ЖКХ Подмосковья.

После демонтажа разрушенных конструкций строители укрепили кирпичную кладку и восстановили перекрытия. Затем отремонтировали кровлю, заменили окна и двери, привели в порядок балконы, подъезды и фасад. Также полностью обновили инженерные сети, включая системы холодного водоснабжения, канализации, электроснабжения и газоснабжения.

Контроль за ходом работ осуществляли специалисты Управления технического надзора капитального ремонта, подведомственного Министерству ЖКХ Московской области. За время восстановления эксперты посетили объект более 170 раз.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев поблагодарил команду за профессионализм и внимательное отношение к работе.

«Многие подрядчики и заказчики отмечают насколько непросто сдать объект, который строится под вашим надзором, но это говорит только об одном — мимо профессионального взгляда не проскочит ни одна деталь, а значит, вы делаете все правильно. Вы всегда с готовностью и самоотдачей беретесь за новые задачи и показываете высокий результат», — отметил глава ведомства.

Дом, построенный в сталинскую эпоху, представляет собой образец советского неоклассицизма. При восстановлении архитекторы и строители стремились сохранить исторический облик здания. Его главная особенность — выразительная центральная композиция с двухарочной лоджией, колонной, большой верхней аркой и парными пилястрами, придающими фасаду монументальность.

Сейчас специалисты устраняют оставшиеся замечания и заканчивают благоустройство прилегающей территории. На участке устанавливают бордюры и готовят основание для дальнейших работ: уже уложили песок, геотекстиль и щебень.