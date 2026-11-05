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    Студенты колледжа в Орехово-Зуеве приняли участие в викторине о народах России

    Фото: Министерство образования Московской области

    Студенты профессионально-педагогического колледжа ГГТУ в Орехово-Зуеве приняли участие в межрегиональной сетевой викторине «Мозаика единства народов России». Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

    В викторине участвовали студенты — члены кружка «Патриоты 21 века. Центр молодежных инициатив» под руководством преподавателя Светланы Евтеевой. Задания были посвящены многообразию культур и традиций народов России.

    По итогам мероприятия каждый участник получил диплом.

    В колледже отметили, что викторина стала возможностью проверить знания о многонациональной культуре страны и познакомиться с историей и традициями ее народов.

    Мероприятие приурочили к Году единства народов России. Его организовали совместно с Доволенской центральной библиотекой Новосибирской области.

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