Студенты колледжа в Орехово-Зуеве приняли участие в викторине о народах России

Студенты профессионально-педагогического колледжа ГГТУ в Орехово-Зуеве приняли участие в межрегиональной сетевой викторине «Мозаика единства народов России». Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

В викторине участвовали студенты — члены кружка «Патриоты 21 века. Центр молодежных инициатив» под руководством преподавателя Светланы Евтеевой. Задания были посвящены многообразию культур и традиций народов России.

По итогам мероприятия каждый участник получил диплом.

В колледже отметили, что викторина стала возможностью проверить знания о многонациональной культуре страны и познакомиться с историей и традициями ее народов.

Мероприятие приурочили к Году единства народов России. Его организовали совместно с Доволенской центральной библиотекой Новосибирской области.