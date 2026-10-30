Комплекс по переработке отходов в Коломне провел экскурсию для школьников

Учащиеся Песковской школы посетили комплекс по переработке отходов в Коломне. Экскурсия прошла в рамках акции «Первые за чистое Подмосковье».

Школьникам показали, как работает современная система сортировки мусора. Ребята узнали, для чего нужны оптический, магнитный и баллистический сепараторы, а также пакеторазрыватель. Специалисты объяснили, что на каждом этапе процесса контролируют качество сортировки. Такие технологии позволяют извлекать полезные материалы из отходов и возвращать их в оборот.

Представители комплекса подчеркнули, что подобные мероприятия помогают формировать у детей ответственное отношение к природным ресурсам.

Ранее министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко отмечал рост интереса жителей к экологической повестке. Среди приоритетных направлений работы региона он называл просвещение как детей, так и взрослых.