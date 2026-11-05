Два аварийных дома снесли на улице Чапаева в Жуковском

В Жуковском завершили снос двух аварийных жилых домов на улице Чапаева. Здания демонтировали, а освободившиеся участки очистили от строительного мусора, сообщили в Мособлархитектуре.

Двухэтажные кирпичные дома № 2/22 и № 6 были построены в 1957 году. Их общая площадь превышала 1,2 тысячи квадратных метров, а износ конструкций составлял более 77%. Из-за неудовлетворительного технического состояния здания признали непригодными для проживания.

По муниципальной программе расселения аварийного жилья новые квартиры получили жители 32 квартир. Все они переехали в современный дом на улице Гагарина, 81/1.

После переселения старые здания пустовали. Местные жители неоднократно обращались через портал «Добродел» с просьбами снести постройки и привести территорию в порядок. Теперь администрации предстоит определить дальнейшее использование освободившихся участков.

Всего в Жуковском выявлено 33 объекта незавершенного строительства. Из них 28, или 85%, уже снесли, достроили либо привели в соответствие с законодательством. Работу по оставшимся объектам продолжат.