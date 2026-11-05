360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Два аварийных дома снесли на улице Чапаева в Жуковском

    Дом на улице Чапаева, 6, до сноса
    Фото: Дом на улице Чапаева, 6, до сноса/Мособлархитектура

    В Жуковском завершили снос двух аварийных жилых домов на улице Чапаева. Здания демонтировали, а освободившиеся участки очистили от строительного мусора, сообщили в Мособлархитектуре.

    Двухэтажные кирпичные дома № 2/22 и № 6 были построены в 1957 году. Их общая площадь превышала 1,2 тысячи квадратных метров, а износ конструкций составлял более 77%. Из-за неудовлетворительного технического состояния здания признали непригодными для проживания.

    По муниципальной программе расселения аварийного жилья новые квартиры получили жители 32 квартир. Все они переехали в современный дом на улице Гагарина, 81/1.

    После переселения старые здания пустовали. Местные жители неоднократно обращались через портал «Добродел» с просьбами снести постройки и привести территорию в порядок. Теперь администрации предстоит определить дальнейшее использование освободившихся участков.

    Всего в Жуковском выявлено 33 объекта незавершенного строительства. Из них 28, или 85%, уже снесли, достроили либо привели в соответствие с законодательством. Работу по оставшимся объектам продолжат.

    Читайте также

    Еще 4 аварийных жилых дома снесут в Сергиевом Посаде

    Аварийные жилые дома снесли на улице Народного Ополчения в Красногорске

    г. Красногорск, ул. Народного ополчения, 29

    Еще 4 аварийных дома снесут в Сергиевом Посаде

    г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичный завод, 14

    Еще 4 аварийных жилых дома снесут в Сергиевом Посаде

    Аварийные жилые дома снесли на улице Народного Ополчения в Красногорске

    г. Красногорск, ул. Народного ополчения, 29

    Еще 4 аварийных дома снесут в Сергиевом Посаде

    г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичный завод, 14