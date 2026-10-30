Глава Химок проверила строительство спортивной базы в деревне Мышецкое

Глава Химок Инна Федотова проинспектировала строительство новой спортивной базы в деревне Мышецкое на берегу Круглого озера. Сейчас готовность объекта составляет 16%.

Площадь комплекса составит почти 13 гектаров. Реализация спортивного центра — приоритетный проект «Народной программы» партии «Единая Россия», направленный на создание современной социальной инфраструктуры в регионе.

Сейчас специалисты завершают устройство свайного поля, параллельно идет бетонирование несущих конструкций. Для выполнения высотных и тяжелых операций задействован башенный кран. В строительстве участвуют более 80 специалистов и 16 единиц техники. Завершить возведение комплекса планируют к концу 2028 года.

«Сегодня вместе с представителями дирекции заказчика и подрядчика проверила ход работ. Этот объект — не просто очередной спортивный комплекс. Проект реализуется в соответствии с задачами государственной программы „Развитие физической культуры и спорта“ при личной поддержке губернатора Андрея Юрьевича Воробьева», — отметила Инна Федотова.

Проект предусматривает создание многофункционального спортивного кластера. В его составе появится современный четырехэтажный корпус, медицинский центр для сопровождения спортсменов и восстановления, а также четыре футбольных поля, одно из которых оборудуют искусственным газоном. Здесь смогут тренироваться как профессиональные спортсмены, так и юные воспитанники подмосковных спортивных школ.