Акцию по безопасности на железной дороге провели в Можайске

На железнодорожной станции Можайск 29 октября прошла областная акция «Сохрани себе жизнь». Она направлена на профилактику травматизма и повышение безопасности граждан на объектах железнодорожной инфраструктуры.

Это уже шестая подобная масштабная акция, проводимая в Можайском округе с начала года. Мероприятие прошло в формате прямого эфира с участием представителей Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ходе акции на станции работали представители различных служб и ведомств: два сотрудника ОМВД России по Можайскому округу, два волонтера Подмосковья, руководитель отдела транспорта и связи Единого дорожно-транспортного центра Юлия Жураковская, а также представитель отдела транспорта администрации округа.

Участники провели разъяснительную работу с пассажирами и гражданами, находящимися на станции. Специалисты напомнили о необходимости соблюдения правил поведения на железной дороге, призвали быть внимательными при переходе путей и вручили тематические памятки.