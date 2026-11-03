Миллион подростков стали участниками антинаркотического месячника в Подмосковье

В Подмосковье подвели итоги ежегодного антинаркотического месячника, участниками которого стали около миллиона подростков. За время профилактической кампании в регионе организовали порядка 18 тысяч мероприятий, направленных на предупреждение наркозависимости и популяризацию здорового образа жизни, сообщили в Главном управлении региональной безопасности региона.

В школах и колледжах проводили тематические занятия, викторины, спортивные соревнования и творческие конкурсы. Учащиеся создавали социальную рекламу, плакаты и видеоролики, а также смотрели фильмы о последствиях употребления наркотиков.

К профилактической работе подключили родителей. На собраниях им объясняли значение социально-психологического тестирования и медицинских осмотров подростков. Сотрудники полиции, в свою очередь, проводили рейды в местах молодежного досуга, посещали семьи, находящиеся в трудной ситуации, и беседовали с несовершеннолетними из группы риска.

Как сообщили в Главном управлении региональной безопасности Московской области, наиболее массовым событием стала межведомственная акция «Здоровье — твое богатство», объединившая свыше 690 тысяч подростков.

Информационную кампанию также проводили в СМИ, социальных сетях и родительских чатах. Публикации в соцсетях собрали более 620 тысяч просмотров.