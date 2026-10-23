Свыше 420 тысяч объектов бытовой недвижимости оформили в Подмосковье с января
С января по сентябрь 2026 года Росреестр Московской области провел учетно-регистрационные процедуры для 426 723 объектов бытовой недвижимости, включая 184 504 земельных участка. К этой категории относятся жилые дома и квартиры, садовые постройки, гаражи, хозяйственные сооружения и земля под их строительство, пояснили в ведомстве.
Дистанционные заявления в регионе обрабатывают за один рабочий день, что позволяет жителям тратить меньше времени на бюрократические вопросы и подавать необходимые обращения, не выходя из дома.
«Развитие электронных услуг Росреестра обеспечивает заявителям оперативный доступ к достоверным сведениям об объектах недвижимости, повышает безопасность совершаемых сделок и служит основой для совершенствования цифровой инфраструктуры ведомства», — отметил заместитель начальника отдела организации и контроля Управления Росреестра по Московской области Николай Войтович.
Подать документы онлайн можно на сайте Росреестра или портале госуслуг. Ведомство продолжает совершенствовать кадастровый учет, регистрацию прав и электронные сервисы.
Жителям Московской области напоминают, что с 1 марта 2025 года действует принцип «построил — оформи»: эксплуатировать возведенное здание, сооружение, индивидуальный жилой или садовый дом разрешается после внесения сведений о правах в ЕГРН. Данное положение предусмотрено федеральным законом от 26 декабря 2024 года № 487.
Кроме того, правительство России ранее одобрило законопроект Росреестра № 12821-9, который упрощает оформление общего имущества садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ).
Поправки к закону № 217-ФЗ призваны снизить затраты садоводов, а также облегчить передачу такого имущества в пользование, в том числе для участия в программе социальной газификации.
Сотрудники ведомства уточнили, что к общему имуществу садоводческих товариществ относятся земли, расположенные за пределами индивидуальных участков, дороги, инженерные сети, площадки для сбора отходов, спортивные зоны, а также другие объекты общего пользования.