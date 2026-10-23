Свыше 420 тысяч объектов бытовой недвижимости оформили в Подмосковье с января

С января по сентябрь 2026 года Росреестр Московской области провел учетно-регистрационные процедуры для 426 723 объектов бытовой недвижимости, включая 184 504 земельных участка. К этой категории относятся жилые дома и квартиры, садовые постройки, гаражи, хозяйственные сооружения и земля под их строительство, пояснили в ведомстве.

Дистанционные заявления в регионе обрабатывают за один рабочий день, что позволяет жителям тратить меньше времени на бюрократические вопросы и подавать необходимые обращения, не выходя из дома.

«Развитие электронных услуг Росреестра обеспечивает заявителям оперативный доступ к достоверным сведениям об объектах недвижимости, повышает безопасность совершаемых сделок и служит основой для совершенствования цифровой инфраструктуры ведомства», — отметил заместитель начальника отдела организации и контроля Управления Росреестра по Московской области Николай Войтович.

Подать документы онлайн можно на сайте Росреестра или портале госуслуг. Ведомство продолжает совершенствовать кадастровый учет, регистрацию прав и электронные сервисы.