Студентка из Жуковского представит Подмосковье на «Абилимпикс-2026»

Студентка профессионального колледжа «Московия» Жуковского городского округа Анастасия Дятловская представляет Подмосковье на Национальном чемпионате профессионального мастерства «Абилимпикс-2026». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Соревнования проходят в Москве с 31 октября по 3 ноября. Дятловская выступает в компетенции «Блинопек» — ей предстоит продемонстрировать навыки приготовления блинов с соблюдением требований к их толщине, цвету и текстуре.

Жюри также оценит скорость и точность выполнения задания, соблюдение санитарных норм и умение организовать рабочий процесс.

В пресс-службе отметили, что в соревнованиях принимают участие более 900 человек, которые демонстрируют профессиональные навыки в 50 компетенциях.