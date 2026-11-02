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    Студентка из Жуковского представит Подмосковье на «Абилимпикс-2026»

    Фото: Министерство образования Московской области

    Студентка профессионального колледжа «Московия» Жуковского городского округа Анастасия Дятловская представляет Подмосковье на Национальном чемпионате профессионального мастерства «Абилимпикс-2026». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

    Соревнования проходят в Москве с 31 октября по 3 ноября. Дятловская выступает в компетенции «Блинопек» — ей предстоит продемонстрировать навыки приготовления блинов с соблюдением требований к их толщине, цвету и текстуре.

    Жюри также оценит скорость и точность выполнения задания, соблюдение санитарных норм и умение организовать рабочий процесс.

    В пресс-службе отметили, что в соревнованиях принимают участие более 900 человек, которые демонстрируют профессиональные навыки в 50 компетенциях.

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