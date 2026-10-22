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    Поликлинику на 300 посещений построят в Одинцове

    Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

    В Голицыно на бульваре Генерала Ремезова продолжается строительство новой поликлиники. Медучреждение рассчитано на 300 посещений в смену.

    Глава Одинцовского округа Андрей Иванов проинспектировал ход работ. На сегодняшний день готовность объекта превысила 50 процентов.

    На площадке задействованы 70 строителей и 15 инженеров. Кровля завершена, тепловой контур закрыт. Сейчас специалисты монтируют внутренние перегородки, инженерные системы и навесной фасад.

    Больница будет обслуживать взрослых и детей. Получать медицинскую помощь здесь смогут до 40 тысяч жителей. В пятиэтажном здании разместят отделения терапии и педиатрии, кабинеты функциональной и лучевой диагностики, рентген, флюорографию, стоматологию, а также блок неотложной помощи. Поликлиника будет обеспечена современным оборудованием.

    Прилегающую территорию благоустроят и проведут озеленение. Кроме того, появится парковка на 28 мест, в том числе четыре — для маломобильных посетителей. Завершить работы планируется в 2028 году.

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