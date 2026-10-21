Единый день диспансеризации проведут в Лыткарине 24 октября

В поликлинике № 2 Лыткаринской больницы 24 октября пройдет Единый день диспансеризации. Жители смогут пройти профилактические обследования в выходной день без предварительной записи. Прием организуют с 8:00 до 13:00 по адресу: улица Коммунистическая, 63.

Диспансеризация помогает оценить состояние здоровья, выявить факторы риска и обнаружить заболевания, которые на ранних стадиях могут протекать без заметных симптомов.

«Единый день диспансеризации — это возможность пройти необходимые обследования в субботу, не откладывая заботу о своем здоровье», — сказал заведующий поликлиникой № 2 Лыткаринской больницы Александр Стукалов.

Для прохождения диспансеризации необходимо взять с собой паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.

В остальные дни пройти обследование можно по предварительной записи. Записаться получится на региональном портале «Здоровье», по телефону 122, через инфомат в поликлинике или чат-бота Дениса в мессенджере «Макс».