Стадион «Спартак» в Можайске реконструируют в 2027 году

Реконструкция стадиона «Спартак» в Можайске перешла к этапу подготовки футбольного поля. Строители прокладывают дренажные коммуникации и формируют основание под будущее покрытие: на подготовленных участках уплотняют слои песка и щебня, сообщили в РИАМО.

Дренажная система вместе с подогревом обеспечит отвод избыточной влаги и позволит поддерживать поле в пригодном для эксплуатации состоянии. Одновременно на территории будущих очистных сооружений монтируют шпунтовое ограждение, необходимое для укрепления грунта перед дальнейшими строительными работами.

После завершения реконструкции стадион получит футбольное поле с искусственным покрытием, системой водоотведения и подогревом. Для освещения установят четыре мачты, а ход соревнований и другую информацию можно будет отслеживать на электронном табло. На трибунах под защитным навесом предусмотрено более 1,5 тысячи зрительских мест.

В административно-бытовом комплексе создадут необходимые условия для спортсменов: оборудуют раздевалки с душевыми, медицинский кабинет, тренажерный зал и другие служебные помещения. Обновленная спортивная площадка будет рассчитана на проведение соревнований различного уровня.

Реконструкцию проводят в рамках программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры», реализуемой в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».