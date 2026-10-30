Фестиваль художественного творчества прошел в Ногинске

Яркие выступления не только покорили жюри, но и в художественной форме напомнили о правилах безопасности жизнедеятельности — в первую очередь, о пожарной безопасности.

В состав жюри вошли сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городским округам Богородскому и Черноголовка. Их экспертная оценка подчеркнула практическую значимость фестиваля: через творчество дети усваивают критически важные правила поведения в чрезвычайных ситуациях.

Фестиваль направлен на нравственное и гражданско-патриотическое воспитание детей и подростков, а также на повышение эффективности обучения основам пожарной безопасности. Организаторы делают акцент на том, что обеспечение безопасности — приоритетная задача взрослых, а формирование культуры безопасного поведения должно быть ежедневной практикой.