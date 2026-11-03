Студент из Дубны Дмитрий Кулида стал победителем конкурса «УМНИК»

Студент Государственного университета «Дубна» Дмитрий Кулида стал победителем конкурса «УМНИК» и получил грант в размере 500 тысяч рублей на разработку новой термопасты для охлаждения процессоров. Молодой ученый, обучающийся на кафедре химии, новых технологий и материалов, представил состав на основе кристаллогидратов.

В отличие от обычных термопаст, которые передают тепло от процессора к радиатору, разработка способна временно накапливать энергию и замедлять нагрев электронных компонентов.

В основе технологии лежит управляемый фазовый переход. При температуре от 45 до 70 граудсов кристаллогидраты солей начинают плавиться и поглощать значительное количество тепла. Благодаря этому процессор медленнее нагревается при высокой нагрузке, а после ее снижения быстрее остывает. По заявлению разработчика, теплоемкость материала превышает показатели существующих аналогов.

По расчетам автора проекта, паста сможет выдержать более 10 тысяч циклов нагрева и охлаждения без изменения первоначальной структуры.

Разработчик также отмечает, что состав нетоксичен, безопасен для окружающей среды при утилизации и не требует специальных средств защиты при нанесении.

«Эта победа открывает большие возможности для воплощения нашей идеи. Теперь главная задача — создать надежный отечественный продукт, который решит проблему перегрева мощных процессоров и сделает российскую электронику более долговечной и стабильной в работе», — рассказал Дмитрий Кулида.