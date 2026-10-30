Глава Ленинского округа посетил урок кибербезопасности в школе «Лидер»

Глава Ленинского округа Станислав Каторов вместе с депутатом Московской областной Думы Дианой Алумянц посетили занятие «Киберурок» в образовательном центре «Лидер» в поселке Боброво. Региональный проект запущен по поручению президента России Владимира Путина.

На занятиях ребята учатся распознавать фейки и дипфейки, проверять факты, защищать персональные данные, понимать алгоритмы социальных сетей и риски искусственного интеллекта. Для младших школьников уроки проходят в игровом формате с персонажем-проводником Кибер Мишкой. Занятия ведут учителя информатики, прошедшие специальную курсовую подготовку по методике преподавания курса.

«Число киберугроз растет с каждым днем, и такие уроки — важный шаг в подготовке детей к безопасной жизни в цифровом мире. Уверен, что полученные навыки помогут им и в учебе, и в будущем», — отметил Станислав Каторов.

Проект стартовал 1 сентября 2026 года в 215 школах Подмосковья. В Ленинском округе он реализуется в двух образовательных организациях — центре «Лидер» и Видновской школе № 2. Занятия проводятся еженедельно во внеурочное время и адаптированы для школьников разных возрастов.