Отборочный кибертурнир среди студенческих команд прошел в Химках

В состязаниях по Counter-Strike 2 приняли участие команды из Химок, Солнечногорска, Лобни и Дмитрова. Формат 5 на 5 требовал командной слаженности.

Игроки должны были быстро считывать ситуацию, четко распределять роли и действовать как единое целое.

Соревнования стали частью регионального проекта «Гвардейская машина» от местного отделения «Молодой Гвардии». В Подмосковье запланировано 12 отборочных этапов — по одному в каждом городе.

В упорной борьбе сильнее оказалась команда филиала «АРКТ» МАИ из Химок. Теперь эти спортсмены представят округ на региональном этапе, который пройдет в Серпухове.

Для «Молодой Гвардии» киберспорт — часть системной работы со студенческой молодежью. С 2025 года в колледжах и вузах региона открыто более 150 клубов МГЕР. Такие события объединяют студентов по интересам, создают площадку для общения, помогают выстраивать связи между учебными заведениями и привлекают новых участников в движение.