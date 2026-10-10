Жители Мытищ смогут принять участие в конкурсе волонтеров

Жители городского округа в возрасте от 15 лет, активно занимающиеся добровольческой деятельностью, могут подать заявку на участие в региональном конкурсе лидеров движения «Волонтеры Подмосковья». Прием заявок осуществляется с 30 сентября по 7 октября 2026 года включительно.

Состязание включает два этапа: муниципальный и региональный. Ключевым заданием станет презентация собственного опыта и предложений по совершенствованию работы муниципального штаба. Очный этап и подведение итогов пройдут до 8 октября, а объявление победителей запланировано на 9 октября.

По итогам отбора 100 волонтеров получат статус лидера и в 2027 году пройдут обучение. Добровольцы освоят навыки публичных выступлений, работы с социальными сетями, проведения тренингов и проектирования инициатив. После завершения обучения они будут рассказывать о волонтерстве в школах и молодежных центрах.

Узнать подробности и подать заявку можно у координатора движения в Мытищах по ссылке: https://volonter.mosreg.ru/materials/792/.