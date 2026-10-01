Самбисты из Люберец стали призерами всероссийских соревнований

Люберецкие самбисты завоевали восемь медалей различного достоинства на всероссийских соревнованиях «Кубок пяти морей». Турнир прошел с 25 по 27 сентября в Калининграде.

В состязаниях приняли участие 272 спортсмена из 23 субъектов Российской Федерации.

«Воспитанники СШОР „Союз“ и Федерации самбо городского округа Люберцы продемонстрировали достойный уровень борьбы и завоевали в общую копилку восемь медалей. Поздравляю победителей, призеров и их тренеров! Желаю новых побед и больших достижений», — отметил директор СШОР «Союз», вице-президент Федерации самбо Московской области Виктор Худяков.

Золотые медали завоевали Ева Хомова и Никита Федоров, серебро — у Никиты Церковникова и Анны Лобан, бронзовые награды — у Михаила Степаняна, Никиты Бугакова, Марии Левиной и Дианы Эшимбетовой.

Виктор Худяков добавил, что люберецкие самбисты получили четыре путевки на финал всероссийских соревнований по самбо «Кубок пяти морей».