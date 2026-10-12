Детский сад построят в микрорайоне Подрезково в Химках в 2028 году

В микрорайоне Подрезково в Химках начали подготовку к строительству детского сада на 400 мест в жилом комплексе «1-й Шереметьевский». Об этом сообщили в Министерстве жилищной политики Московской области.

Трехэтажное здание площадью 5,5 тысячи квадратных метров возведут на Комсомольской улице. В архитектуре предусмотрены белые фасады с терракотовыми, бордовыми, серыми и бежевыми элементами, а также выразительные оконные конструкции.

В детском саду оборудуют 16 групп, музыкальный и спортивный залы, помещения для кружков, медицинский блок, кабинеты психолога и логопеда. Для удобства детей на первом этаже предусмотрят подогрев полов, а в здании применят решения для снижения шума. Рядом с главным входом обустроят зону ожидания для родителей.

Завершить строительство планируют в 2028 году. ЖК «1-й Шереметьевский» находится в пешей доступности от станции МЦД-3 «Подрезково». Помимо пяти жилых корпусов, проект включает школу и детский сад. Три корпуса и школу на 1,1 тысячи учеников уже ввели в эксплуатацию.

Проект реализует ГК ФСК под брендом «1-й ДСК».