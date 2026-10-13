Более 1,3 тысячи камер «Безопасного региона» установили в Подмосковье в сентябре

В сентябре в Подмосковье установили 1,3 тысячи новых камер видеонаблюдения в рамках программы «Безопасный регион». За тот же месяц с помощью системы удалось раскрыть 356 преступлений и составить 328 протоколов об административных правонарушениях. Об этом сообщили в управлении региональной безопасности.

Камеры размещают в общественных местах, на социальных объектах и у входов в многоквартирные дома. Решения о выборе конкретных площадок принимают межведомственные рабочие группы, действующие в каждом округе.

Наибольшее количество новых устройств за месяц появилось в Одинцове, Ленинском, Богородском, Орехово-Зуевском и Павлово-Посадском округах, а также в Пушкино и Химках.

Всего к региональной системе видеонаблюдения подключено 176,6 тысячи камер. Как отметил руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Кирилл Карасев, оборудование устанавливают в том числе возле школ, детских садов, на оживленных перекрестках и у подъездов жилых домов.