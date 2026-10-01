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    В гостеприимном Наро-Фоминске прошел турнир «Нам года — не беда»

    Фото: Министерство социального развития Подмосковья

    В гостеприимном Наро-Фоминске 30 сентября 2026 года прошел IV областной интеллектуальный турнир «Нам года — не беда». В нем участвовали команды из шести городских округов Московской области, мероприятие организовали в честь Дня пожилого человека.

    Участники ответили на вопросы шести раундов: «Литературные герои», «Мудрость поколений», «Дачные истории», «Кино старички и старушки советского кино», «Герои советского спорта» и «Осенний кроссворд».

    Первое место заняла команда «Домодедовские сударыни» КЦСОР Домодедовский. Второе место у команды «Клуб эрудитов» КЦСОР Дмитровский, третье — у команды «Оптимисты» КЦСОиР Одинцовский, город Голицыно.

    Игра прошла в теплой дружеской обстановке и завершилась совместным исполнением популярных советских песен.

    В Министерстве социального развития Подмосковья напомнили, что проект «Активное долголетие» реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Стать участниками проекта могут женщины возраста 55+ и мужчины возраста 60+.

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