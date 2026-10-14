Фестиваль к годовщине битвы за Москву прошел в Можайском округе

11 октября на территории музея-заповедника «Бородинское поле» провели ежегодное военно-историческое мероприятие «Москва за нами. 1941 год». Его приурочили к 85-й годовщине начала битвы.

В мероприятии приняли участие делегации из Москвы, представители Совета депутатов округа, сотрудники музея-заповедника, ветераны, военнослужащие, юнармейцы, представители духовенства, поисковики и местные жители.

У памятника «Танк Т-34» прошел торжественный церемониал, посвященный воинам 5-й армии, павшим на Бородинском поле в октябре 1941 года. Под «Преображенский марш» знаменная группа внесла Государственный флаг России, Знамя 32-й Краснознаменной стрелковой дивизии и Знамя Победы. Прозвучал гимн в исполнении военного оркестра.

Со словами приветствия обратились директор музея-заповедника Игорь Корнеев, председатель Совета депутатов округа Василий Овчинников, гвардии полковник Владимир Носарев, внук маршала Леонида Говорова Алексей Говоров, внук Героя России Виктора Полосухина Виктор Поняков, заместитель начальника Московской железной дороги Петр Потапов, генерал-лейтенант Александр Шабанов и участник СВО, кавалер ордена Мужества Александр Князев.

В память о павших защитниках Отечества отец Василий с сестрами Спасо-Бородинского монастыря отслужил литию. Участники почтили память героев минутой молчания и возложили к памятнику гирлянду, венки и цветы. Завершилась церемония торжественным залпом салютной группы и выносом знамен.

У Кондитерского флигеля Дворцово-паркового ансамбля открыли Памятную доску Неизвестному бойцу Рабоче-крестьянской Красной Армии, погибшему в 1941 году при защите Бородинского поля.

Игорь Корнеев напомнил, что в 2010 году при реконструкции ансамбля нашли останки бойца, расстрелянного фашистами, которые с воинскими почестями перезахоронили в деревне Ельня. Инициатор установки доски, археолог Александр Балашов, и благочинный Можайского церковного округа священник Иоанн обратились к участникам со словами памяти.

Особое место в программе фестиваля традиционно уделили памяти полковника Виктора Полосухина. В октябре 1941 года 32-я Краснознаменная стрелковая дивизия под его командованием заняла оборону западнее Можайска и сдерживала натиск немецко-фашистских захватчиков.

Эти дни обороны дали Красной Армии возможность подтянуть резервы и организовать новую линию обороны на подступах к Москве. Полковник погиб в феврале 1942 года, звание Героя России ему присвоено посмертно.

Финальным аккордом фестиваля стало посещение делегациями из Москвы могилы полковника Виктора Полосухина в Можайске. Участники возложили цветы и венок к подножию памятника легендарному командиру, отдав дань глубокого уважения человеку, чья дивизия задержала врага на Бородинском поле.