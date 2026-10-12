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    МОЦОМД получил 2 высокотехнологичных инкубатора для новорожденных

    АРХИВ
    Фото: АРХИВ/МОЦОМД

    Отделение хирургии новорожденных Московского областного центра охраны материнства и детства получило современное оборудование в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Арсенал врачей пополнился двумя инкубаторами закрытого типа, которые трансформируются в полноценные реанимационные системы, рассказали в Министерстве здравоохранения Подмосковья.

    Эта техника дает шанс на выживание и здоровье младенцам, появившимся на свет раньше срока или нуждающимся в экстренной операции. Новые аппараты создают условия, максимально приближенные к внутриутробным, защищая организм ребенка от внешних воздействий и помогая ему адаптироваться.

    «Мы постоянно стремимся к тому, чтобы наши маленькие пациенты получали помощь на уровне лучших мировых стандартов. Поступление такого оборудования позволяет нам не только выхаживать детей с экстремально низкой массой тела, но и проводить сложнейшие манипуляции с максимальной безопасностью. Для нас важно, чтобы у каждого ребенка, даже самого слабого, был надежный „тыл“ в лице современной медицины», — отметил главный врач МОЦОМД Александр Григорьев.

    Инкубаторы обеспечивают полный контроль над состоянием пациента: поддерживают оптимальную температуру и влажность, а также ведут автоматизированный мониторинг дыхания и сердца.

    Использование таких систем существенно снижает риск осложнений и ускоряет процесс выздоровления.

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