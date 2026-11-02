Заседание по вопросам оздоровления водных объектов прошло в Можайске

28 октября в Можайске состоялось выездное заседание Комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Московской областной Думы, посвященное оздоровлению водных объектов Подмосковья. Мероприятие прошло в рамках Народной программы «Единой России» с участием депутатов регионального парламента, представителей профильных министерств, федеральных ведомств, надзорных органов и администраций муниципалитетов.

Заседание открыл председатель Комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Московской областной Думы Владимир Шапкин. С приветственным словом выступил первый заместитель главы Можайского муниципального округа Алексей Сперанский. Владимир Шапкин подчеркнул, что экология играет ключевую роль в качестве жизни людей, а главная задача встречи — выработать системные решения для восстановления экосистем и безопасности отдыха у воды.

Выбор площадки не случаен: в Можайском округе берут начало Москва-река и несколько других речных систем, а также расположено крупнейшее в регионе Можайское водохранилище. В муниципальной собственности находится 268 прудов, ежегодно оздоравливается порядка 10 объектов, а 98% из 36 учтенных родников соответствуют санитарным нормам.

С докладами выступили заместитель главы Можайского муниципального округа Ольга Спиридонова, представители Министерства экологии и природопользования Московской области, Комитета лесного хозяйства и администрации Дмитровского округа. Ольга Спиридонова отметила важность совместной работы для улучшения состояния местных прудов, карьеров и водохранилища.

В ходе дискуссии своим видением поделились представители Федерального агентства водных ресурсов, учреждения «Центррегионводхоз», Московско-Окского бассейнового управления и Контрольно-счетной палаты региона. Участники обсудили результаты мониторинга и расчистки объектов, типовые проблемы при очистке и работу на землях лесного фонда. Было отмечено, что в Подмосковье насчитывается около 1950 озер и 1000 прудов, которые посещают 15 миллионов человек, а деятельность 4 тысяч водопользователей требует постоянного контроля.

По итогам заседания выработаны конкретные решения, которые лягут в основу дальнейшей работы по оздоровлению водных ресурсов Подмосковья. Все предложения взяты в проработку профильными ведомствами.